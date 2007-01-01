Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 3,2%
За неделю, с 4 по 10 ноября, зафиксирован 6391 случай, сообщили во вторник в региональном Роспотребнадзоре.
Эпидемический порог при этом остается превышен на 19,4%.
За минувшую неделю чаще стали болеть дети раннего возраста и дошкольники.
В больницы с ОРВИ попали 40 человек.
В Обнинске два школьных класса переводили на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших.
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