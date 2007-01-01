Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 3,2%

За неделю, с 4 по 10 ноября, зафиксирован 6391 случай, сообщили во вторник в региональном Роспотребнадзоре.

Эпидемический порог при этом остается превышен на 19,4%.

За минувшую неделю чаще стали болеть дети раннего возраста и дошкольники.

В больницы с ОРВИ попали 40 человек.

В Обнинске два школьных класса переводили на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших.