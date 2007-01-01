Самые востребованные специальности назвали в Калужской области

Результаты исследования во вторник, 12 ноября, опубликовал сервис HeadHunter.

По итогам октября в топ-5 самых дефицитных сотрудников в Калужской области вошли дворник, продавец, токарь/фрезеровщик/шлифовщик, мерчандайзер и автомеханик.

Также в регионе не хватает поваров, врачей, слесарей, операторов call-центра, сварщиков, агрономов, курьеров, уборщиков и монтажников.

На одну вакансию приходится от 0,2 до 2 резюме, тогда как нормальным считается показатель в 4-8 резюме.

Показатель меньше двух резюме на вакансию указывает на серьезный кадровый голод.