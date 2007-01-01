Бастрыкин заинтересовался жалобами на нехватку лекарств в Калуге
Глава Следственного комитета России 11 ноября поручил провести проверку по сообщениям в соцсетях.
Жители Калуги несколько месяцев пишут об отсутствии лекарств для льготников.
Среди них люди, которые страдают сахарным диабетом и бронхиальной астмой.
- Они получают медикаменты со значительными перебоями, при этом аналоги также не выдаются, - говорится в комментарии Следственного комитета.
По данным СК, многочисленные жалобы в министерство здравоохранения Калужской области не приносят результатов. Льготники вынуждены покупать лекарства за свой счет.
Бастрыкин ждет от своих подчиненных в Калуге доклад по сложившейся ситуации.
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