Бастрыкин заинтересовался жалобами на нехватку лекарств в Калуге

Глава Следственного комитета России 11 ноября поручил провести проверку по сообщениям в соцсетях.

Жители Калуги несколько месяцев пишут об отсутствии лекарств для льготников.

Среди них люди, которые страдают сахарным диабетом и бронхиальной астмой.

- Они получают медикаменты со значительными перебоями, при этом аналоги также не выдаются, - говорится в комментарии Следственного комитета.

По данным СК, многочисленные жалобы в министерство здравоохранения Калужской области не приносят результатов. Льготники вынуждены покупать лекарства за свой счет.

Бастрыкин ждет от своих подчиненных в Калуге доклад по сложившейся ситуации.