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Новость дня Общество

Бастрыкин заинтересовался жалобами на нехватку лекарств в Калуге

Глава Следственного комитета России 11 ноября поручил провести проверку по сообщениям в соцсетях.
Дмитрий Ивьев
09:01 сегодня
0 458
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Жители Калуги несколько месяцев пишут об отсутствии лекарств для льготников.

Среди них люди, которые страдают сахарным диабетом и бронхиальной астмой.

- Они получают медикаменты со значительными перебоями, при этом аналоги также не выдаются, - говорится в комментарии Следственного комитета.

По данным СК, многочисленные жалобы в министерство здравоохранения Калужской области не приносят результатов. Льготники вынуждены покупать лекарства за свой счет.

Бастрыкин ждет от своих подчиненных в Калуге доклад по сложившейся ситуации.

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Лента комментариев
colorkaluga

Что Вы истерите то, вместе с автором видео? Видео смотрели? Собаки стоят на границе "своей" территории, машут хвостом... Никто никуда не пытается подойти... По Вашей логике, и людей, которые не очень добро посмотрели в Вашу сторону, нужно сразу уничтожать физически...

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Марина Папкова

Надеюсь люди напишут комментарии после прочтения. Интересно почитать обратую связь по поводу статьи)))

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Василёк

так же там и собачники своих питомцев считают возможным с поводка спускать. К ним нужно более жесткие меры применять.

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alexb82

Наши власти не будут действовать до тех пор пока насмерть кого то не загрызут, такие преценденты уже есть в России. Только физическое устранение.

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12:53 11.11
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ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

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