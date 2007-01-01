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Губернатор анонсировал новые запреты для «наливаек» в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Владислав Шапша 11 ноября отреагировал на жалобы жителей региона, которые вынуждены по ночам слушать крики и мат.

Дмитрий Ивьев 1228 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники