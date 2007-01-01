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Общество

Губернатор анонсировал новые запреты для «наливаек» в Калужской области

Владислав Шапша 11 ноября отреагировал на жалобы жителей региона, которые вынуждены по ночам слушать крики и мат.
Дмитрий Ивьев
16:40 сегодня
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- Прекратим это безобразие, - заявил глава региона. - По моему поручению разработали законопроект, который ограничит работу таких злачных мест, отравляющих жизнь людям. В ближайшее время вношу его на рассмотрение депутатов Заксобрания.

Дополнительные ограничения касаются площади залов обслуживания и времени продажи алкоголя.

- Нашли решение, которое должно прекратить деятельность «наливаек», - подчеркнул Шапша.

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Лента комментариев
colorkaluga

Что Вы истерите то, вместе с автором видео? Видео смотрели? Собаки стоят на границе "своей" территории, машут хвостом... Никто никуда не пытается подойти... По Вашей логике, и людей, которые не очень добро посмотрели в Вашу сторону, нужно сразу уничтожать физически...

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Марина Папкова

Надеюсь люди напишут комментарии после прочтения. Интересно почитать обратую связь по поводу статьи)))

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так же там и собачники своих питомцев считают возможным с поводка спускать. К ним нужно более жесткие меры применять.

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alexb82

Наши власти не будут действовать до тех пор пока насмерть кого то не загрызут, такие преценденты уже есть в России. Только физическое устранение.

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12:53 сегодня
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ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

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