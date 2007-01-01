Губернатор анонсировал новые запреты для «наливаек» в Калужской области
Владислав Шапша 11 ноября отреагировал на жалобы жителей региона, которые вынуждены по ночам слушать крики и мат.
- Прекратим это безобразие, - заявил глава региона. - По моему поручению разработали законопроект, который ограничит работу таких злачных мест, отравляющих жизнь людям. В ближайшее время вношу его на рассмотрение депутатов Заксобрания.
Дополнительные ограничения касаются площади залов обслуживания и времени продажи алкоголя.
- Нашли решение, которое должно прекратить деятельность «наливаек», - подчеркнул Шапша.
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