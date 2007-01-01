На полмиллиона меньше заплатили жители Калуги и Обнинска за проезд

В Калуге и Обнинске с октября действует еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте - QR-кодом с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Благодаря нововведению проезд стоит меньше на 11 рублей. Аналитики СБП посчитали, что за первый месяц действия акции выгода жителей Калуги и Обнинска составила около 500 000 рублей.

Чтобы ездить и платить на 11 рублей меньше, в автобусах и троллейбусах региона установили специальные платежные NFC-таблички. Они чаще всего наклеены при входе в транспортное средство на стекле. При оплате через них стоимость каждой поездки снижается.

«Пассажиры Калуги и Обнинска могут платить за поездки на 11 рублей меньше. Для этого нужно приложить к NFC-табличке телефон с функцией бесконтактной оплаты или отсканировать нанесенный на нее QR-код СБП», – сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru. Выгодно ездить в общественном транспорте Калуги и Обнинска можно до 31 декабря 2024 года.