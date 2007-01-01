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Новость дня Общество

На полмиллиона меньше заплатили жители Калуги и Обнинска за проезд

09:19 сегодня
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В Калуге и Обнинске с октября действует еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте - QR-кодом с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Благодаря нововведению проезд стоит меньше на 11 рублей. Аналитики СБП посчитали, что за первый месяц действия акции выгода жителей Калуги и Обнинска составила около 500 000 рублей.

Чтобы ездить и платить на 11 рублей меньше, в автобусах и троллейбусах региона установили специальные платежные NFC-таблички. Они чаще всего наклеены при входе в транспортное средство на стекле. При оплате через них стоимость каждой поездки снижается.

«Пассажиры Калуги и Обнинска могут платить за поездки на 11 рублей меньше. Для этого нужно приложить к NFC-табличке телефон с функцией бесконтактной оплаты или отсканировать нанесенный на нее QR-код СБП», – сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru. Выгодно ездить в общественном транспорте Калуги и Обнинска можно до 31 декабря 2024 года.

Реклама. АО «Национальная система платежных карт». Информация на момент публикации. Erid: 2VfnxxMnXuS
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colorkaluga

Что Вы истерите то, вместе с автором видео? Видео смотрели? Собаки стоят на границе "своей" территории, машут хвостом... Никто никуда не пытается подойти... По Вашей логике, и людей, которые не очень добро посмотрели в Вашу сторону, нужно сразу уничтожать физически...

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