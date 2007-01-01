Банковские приложения научились сканировать электросчетчики и вносить показания за клиента

Сканер умной камеры для передачи показаний счетчиков электроэнергии интегрированный в банковские приложения стал доступен россиянам. Внедренная технология искусственного интеллекта распознает данные за десятую долю секунды. Правда пока новый функционал доступен лишь для счетчиков Мосэнергосбыт при обновлении приложения ВТБ Онлайн на Android.

Новая функция сканирования счетчиков прямо на смартфоне упрощает рутинный процесс внесения показаний и дальнейшую оплату счета. Теперь вместо того, чтобы заполнять показания вручную, пользователь сможет получить их автоматически с функцией сканера.

Технология не зависит от условий съемки, таких как освещённость, проективные искажения, поворот или наклон счётчика. Нейросеть позволяет без приближения камеры распознавать данные счетчиков различных типов и моделей, при сканировании также возможно использование фонарика. Функционал успешно работает и в режиме видеопотока и на отдельных фотографиях.

«Оплата коммунальных услуг и передача показаний – это рутинный процесс, который обычно у всех отнимает часть времени за счет ручного переноса показаний на бумагу или в заметки телефона. Автоматическое сканирование показаний счетчика в банковском приложении поможет вносить данные за секунды и не опасаться за точность их передачи», – прокомментировал Ростислав Яныкин, старший вице-президент, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.