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Общество

В Обнинске камеры у Дома ученых установят до 1 декабря

Дмитрий Ивьев
14:34 сегодня
0 88
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В понедельник, 11 ноября, об этом сообщили в МАУ «Благоустройство».

Ранее сообщалось, что до конца года камеры появятся по всей площади у Дома ученых, в Городском парке, на остановках у музыкальной школы на Энгельса и в других местах.

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Лента комментариев
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