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Общество

В Калужской области назвали меры по борьбе с дефицитом врачей

Этот вопрос в понедельник, 11 ноября, обсуждался на заседании правительства.
Дмитрий Ивьев
13:02 сегодня
0 744
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Губернатор Владислав Шапша признал, что сейчас медиков не хватает.

В то же время есть положительная тенденция. За последний год прирост врачей в медорганизациях области составил 15 человек, средних медицинских работников - 227.

- Организовали профильные медклассы, - рассказал губернатор. - Открыли предуниверсарий Се‌ченовского университета. Около 800 студентов и ординаторов обучается в колледжах и вузах по целевым направлениям. 563 студента получают дополнительные денежные выплаты. 40 специалистов стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер». В 2024 году программа выполнена досрочно на 100%.

Кроме того, 545 медиков получают оплату части процентной ставки по ипотечному кредиту.

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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
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дядя саша 1

Почему нельзя сделать каток в гостинных дворах и не переделыват его каждый год, тем болеее онтам уже был, но зачем-то его разобрали?

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1 1296
Demarco

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

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10:31 сегодня
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harier

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

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10:02 сегодня
5 4354
Василёк

а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

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Василёк

а какая погода должна быть по госту для укладки асфальта - журналисты не хотят уточнить ?

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Шо, опять? 😃

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5 4354
Василёк

опозиционный кп 40 😃 а что не дошли проведать перекрытый проход по улице богородицкой ? там не далеко было. а воз и ныне там.

...
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