В Калужской области назвали меры по борьбе с дефицитом врачей

Этот вопрос в понедельник, 11 ноября, обсуждался на заседании правительства.

Губернатор Владислав Шапша признал, что сейчас медиков не хватает.

В то же время есть положительная тенденция. За последний год прирост врачей в медорганизациях области составил 15 человек, средних медицинских работников - 227.

- Организовали профильные медклассы, - рассказал губернатор. - Открыли предуниверсарий Се‌ченовского университета. Около 800 студентов и ординаторов обучается в колледжах и вузах по целевым направлениям. 563 студента получают дополнительные денежные выплаты. 40 специалистов стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер». В 2024 году программа выполнена досрочно на 100%.

Кроме того, 545 медиков получают оплату части процентной ставки по ипотечному кредиту.