Горуправа Калуги прокомментировала проблему с собаками на набережной
Наш читатель рассказал об агрессивных животных в понедельник, 11 ноября.
По его словам, со своей собакой проблематично пройти в районе парка «Мир».
Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:
- Бригада отлова неоднократно выезжала на набережную. Обнаруженные собаки имеют бирки (они привиты от бешенства, стерилизованы). Такие животные повторному отлову не подлежат. Сегодня повторно направим службу отлова на проверку животных.
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