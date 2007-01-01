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Общество

Горуправа Калуги прокомментировала проблему с собаками на набережной

Наш читатель рассказал об агрессивных животных в понедельник, 11 ноября.
Дмитрий Ивьев
12:32 сегодня
1 1052
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По его словам, со своей собакой проблематично пройти в районе парка «Мир».

Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:

- Бригада отлова неоднократно выезжала на набережную. Обнаруженные собаки имеют бирки (они привиты от бешенства, стерилизованы). Такие животные повторному отлову не подлежат. Сегодня повторно направим службу отлова на проверку животных.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

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а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

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