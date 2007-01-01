Горуправа Калуги прокомментировала проблему с собаками на набережной

Наш читатель рассказал об агрессивных животных в понедельник, 11 ноября.

По его словам, со своей собакой проблематично пройти в районе парка «Мир».

Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:

- Бригада отлова неоднократно выезжала на набережную. Обнаруженные собаки имеют бирки (они привиты от бешенства, стерилизованы). Такие животные повторному отлову не подлежат. Сегодня повторно направим службу отлова на проверку животных.