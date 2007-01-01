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Общество

Житель Калужской области угрожал полицейскому насилием

Инцидент произошел в августе в Спас-Деменске.
Дмитрий Ивьев
11:41 сегодня
0 462
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51-летний мужчина был пьян и пришел к полицейскому участку, где ругался и угрожал участковому.

По уголовной статье обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 11 ноября в прокуратуре.

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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

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а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

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