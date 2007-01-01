Житель Калужской области угрожал полицейскому насилием

Инцидент произошел в августе в Спас-Деменске.

51-летний мужчина был пьян и пришел к полицейскому участку, где ругался и угрожал участковому.

По уголовной статье обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 11 ноября в прокуратуре.