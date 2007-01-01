Житель Калужской области заплатил алименты, чтобы не сесть в тюрьму
Мужчина из Льва Толстого Дзержинского района задолжал деньги своему девятилетнему сыну.
Об этом 11 ноября сообщили в УФССП.
Алименты он платил недобросовестно. То деньги перечислялись не в срок, то не в полном объеме, а иногда мужчина и вовсе «забывал» давать их на своего ребенка.
В итоге к осени его задолжность составила 250 тысяч рублей.
Судебные приставы арестовали его машину и привлекли к административной ответственности. А суд наказал калужанина 80 часами обязательных работ.
Однако отбыв наказание, с алиментами он так и не рассчитался.
В итоге против него возбудили уголовное дело.
Только после этого мужчина выплатил в пользу ребенка 258 тысяч рублей.
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