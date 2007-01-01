Житель Калужской области заплатил алименты, чтобы не сесть в тюрьму

Мужчина из Льва Толстого Дзержинского района задолжал деньги своему девятилетнему сыну.

Об этом 11 ноября сообщили в УФССП.

Алименты он платил недобросовестно. То деньги перечислялись не в срок, то не в полном объеме, а иногда мужчина и вовсе «забывал» давать их на своего ребенка.

В итоге к осени его задолжность составила 250 тысяч рублей.

Судебные приставы арестовали его машину и привлекли к административной ответственности. А суд наказал калужанина 80 часами обязательных работ.

Однако отбыв наказание, с алиментами он так и не рассчитался.

В итоге против него возбудили уголовное дело.

Только после этого мужчина выплатил в пользу ребенка 258 тысяч рублей.