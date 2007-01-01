В Калуге собаки кошмарят прохожих на набережной Яченского водохранилища
Наш читатель прислал видео в понедельник, 11 ноября.
- Сегодня утром, гуляю с собакой по набережной, собаки, которые постоянно находятся около парка «Мир», лаяли и пытались подойти к нам с псом. Эти собаки там находятся постоянно. Мной это было неоднократно замечено.
По словам калужанина, собак никто не контролирует.
Напомним, в апреле в этом месте стая из пяти собак напала на 11-летнего мальчика.
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