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Новость дня Общество

В Калуге собаки кошмарят прохожих на набережной Яченского водохранилища

Наш читатель прислал видео в понедельник, 11 ноября.
Дмитрий Ивьев
12:10 сегодня
0 1096
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- Сегодня утром, гуляю с собакой по набережной, собаки, которые постоянно находятся около парка «Мир», лаяли и пытались подойти к нам с псом. Эти собаки там находятся постоянно. Мной это было неоднократно замечено.

По словам калужанина, собак никто не контролирует.

Напомним, в апреле в этом месте стая из пяти собак напала на 11-летнего мальчика.

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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

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