Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
Об этом губернатор Калужской области сообщил по итогам встрече с врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым.
Всего в списке около 2,6 тысячи обращений избирателей. Их прием сейчас продолжается.
Новые заявки будут учитывать в региональной программе на предстоящие пять лет.
Люди говорят о разных проблемах: от обустройства тротуаров до строительства школ и больниц.
Шапша поручил выполнять просьбы жителей без проволочек.
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