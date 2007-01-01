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Общество

Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан

Об этом губернатор Калужской области сообщил по итогам встрече с врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым.
Дмитрий Ивьев
08:11 сегодня
2 672
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Всего в списке около 2,6 тысячи обращений избирателей. Их прием сейчас продолжается.

Новые заявки будут учитывать в региональной программе на предстоящие пять лет.

Люди говорят о разных проблемах: от обустройства тротуаров до строительства школ и больниц.

Шапша поручил выполнять просьбы жителей без проволочек.

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калужская область
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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
Общество
Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
11:57 сегодня
2 664
дядя саша 1

Почему нельзя сделать каток в гостинных дворах и не переделыват его каждый год, тем болеее онтам уже был, но зачем-то его разобрали?

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11:54 сегодня
1 1296
Demarco

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

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10:31 сегодня
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harier

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

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10:02 сегодня
5 4354
Василёк

а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

...
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Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
09:59 сегодня
2 664
Василёк

а какая погода должна быть по госту для укладки асфальта - журналисты не хотят уточнить ?

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при обнаружении обломов

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Василёк

опозиционный кп 40 😃 а что не дошли проведать перекрытый проход по улице богородицкой ? там не далеко было. а воз и ныне там.

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