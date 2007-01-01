Калужан приглашают присоединиться к поисково-спасательному отряду
Полевое обучение состоится 23 ноября в 11:00.
На встрече волонтеры расскажут, с чего начинается поиск и как на него попасть, покажут, как работать с оборудованием и познакомят с основами поисковой работы.
Обучение продлится более четырех часов и будет проходить на улице.
Место сбора: Калуга, парковка возле бора (рядом с велопрокатом).
Одежда: крепкая высокая обувь и удобная закрытая одежда.
Также, чтобы принять участие в полевом обучении, необходимо заполнить форму.
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