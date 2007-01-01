В один из поселков Калужской области вернули воду только после вмешательства прокуратуры

Произошла авария на водопроводе. Прокуратура Мещовского района повела проверку.

Из-за неисправности насосного оборудования жители поселка Молодежный были без холодной воды дольше установленного нормативами срока.

Об этом 9 ноября сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В отношении виннового должностного лица было внесено представление. Также его привлекли к административной ответственности.

Водоснабжение по итогу восстановили.