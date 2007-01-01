+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В один из поселков Калужской области вернули воду только после вмешательства прокуратуры
Общество

В один из поселков Калужской области вернули воду только после вмешательства прокуратуры

Произошла авария на водопроводе. Прокуратура Мещовского района повела проверку.
Анастасия Каторгина
13:18 сегодня
0 478
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Из-за неисправности насосного оборудования жители поселка Молодежный были без холодной воды дольше установленного нормативами срока.

Об этом 9 ноября сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В отношении виннового должностного лица было внесено представление. Также его привлекли к административной ответственности.

Водоснабжение по итогу восстановили.

Новости по тегу
водоснабжение прокуратура
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Бедненькие, нищие работники Администрации - как-же они и где теперь будут парковаться?...😰

...
Общество
В Калуге до весны закрыли парковку на площади Старый Торг
14:44 09.11
1 1916
Василёк

а то что мост рассыпается после артамяновских "рестовраторов" никого не смущает ?

...
Благоустройство
В Калуге чиновники вышли собирать бутылки под мостом
14:25 09.11
1 2056
Василёк

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ? С высокой горы или азбукой морзе ? Или типа заказных статеек раскидали с надеждой на то что кто-то их прочитает и воспримет всерьез ? кп40 итак уже читает три калеки. Еще 10 калек читают кж, а остальным вообще не интересны "новости".

...
Статьи, аналитика, репортажи
Натурализованным мигрантам-неадекватам силовики послали четкие сигналы
14:21 09.11
1 6350
РодомИзСССР

Опять только в Калуге ?

...
Авто и транспорт
Госавтоинспекция объявила о массовых проверках в Калуге
13:43 09.11
1 3512
ILR

Статья как обычно" не о чём", а только ради упоминания Губернатора (куда-то съездил, где-то принял участие, рассказал о планах без конкретики). И где он будет в 2030 году и что будет с его обещаниями или хотелками ему, как и нам, будет абсолютно не интересно и ничего (как обычно) не сбудется.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
13:01 09.11
2 1150
Василёк

технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
11:41 09.11
2 1150
ILR

А он пошлёт.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
09:09 09.11
3 4070
Василёк

всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
22:56 08.11
3 4070
Василёк

оскорбление чувств верующих ?

...
Благоустройство
Калужан оштрафуют за телевизор на дереве
22:52 08.11
1 3850
Василёк

пора делать понтонный мост проезжим для автомобилистов

...
Происшествия
В Калуге авария заблокировала движение на Гагаринском мосту
22:52 08.11
1 3122
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjRiSGlCL1BOKzZYUkIvTnd1REdCbVE9PSIsInZhbHVlIjoiLzlDWG16cGVLSTBjMlpxSUEyZ2UrbWdkZkdzMXI3dHZUaUtzOFdwT0ZST0NLZmZ5dFBXOVZLSjh5d2VCeVFUM0tFSFQ0Zjk2ZG94ZW1pUmYvYW1BOHpzakNSWVcxeWNqTnJIR3NYVHN6TEV0MW03Zis2d0xUcDJsQldJWWtkOEZXUGl0NWhVQUh2ZHliYitqYkdmbmN0MUYrK2ppVEZ2WHhvT1BKS3FzbFdtUEYreXExMUVVM0plTExQZ3hKUTBUTm8vU0VlazF6TEp4Y0Y3TXRYVWZNckdUTUd4SzVJanlUK2xQR0VRb2cyQXFwUk03YkdPTjByZU5MVCtsczdmbnBTeFR3Uzd0YnFMVlliMjd5QmprZGo4L20wT0p2NnlZQmRDcThubXV6SXE0Y3cvZlhYMFdibUM5TlRFbVgwazBFRnpwR3VJM2kyVXRyV0YxTmFmS2FJdG5oMDA5L29iRUtEMkh1bTg1a0ZmMmU1S3JCTU8rSU4waXRtR1pEUEJtcE5MVVZxb3cxMU5jdURtQTN1akJGYkNJWCtUNTBMQkEzQTZIYnMwQTRxWHRid3d5bFc5SE5ENXkvR1J4bEU5Rlc4SmQweXdwdVJZcXJyc3lRZVpCL2wxME5MYmRvUkpIK1NJa1hZd1hlSVlJSFBQc0hHTmYwSk1UMksxQ3gvU2JzWWRKTU8yWlJ1VUppeHJZV2E1MEVCRFhPWnFNWlBrUnVyby82ZnE4YVlVaW83d3Yzbm5qSnBsS01JTjNOZXNTK1Vzb2twVythRzRSQkpxMS9GUkNuckxDSW1hV3NRcFhkNGJSM2NSR1FNQ2JPOERVVXJGaXo2VENNd0tPVDRUdiIsIm1hYyI6IjJiYzE5MTZmNDhiN2I0YThlZTgxODAzMDM5NTljNTk3ZWVhNWZmMjIzM2M1NWUwZDc5NmE0MWQ5ZGU4ZmUzMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Inp2OTdnN3hNcXQrZ3ZsdUNXNEV0SGc9PSIsInZhbHVlIjoiMURSaVRXZDRSTldBOUJvcWp6aFpWaTQxZzNUaE0wZjlxRmxCUThsbndNVlFGT0JrSEgxcXQ3a0pNc2xDYjNoQ0pXLzhmVngvSVg5ZVpJTjJTc1VTZXdCdjdEY0RrdkprREhMN1Z2NzBGQ1JaL2RGa2JScWRsdzZQV0V1dE01VDQvTmltK1NRNm9CNmdIaHIwNUlxUUhySEp6L2lleGphMkNvZkcvZGIyV2V4eDlmMDVYUXlyNllNcVJPMVJOQUZHRlhiNTRIRlNOWjEwdk5FRGlnVWhLNlh0Nkt2ZlliaTF5Qy9oL0YrQVF2OFg4eDM4MnlQYTA3SWdEWXlTQWVHNWl3RlhmMDJLTFZ3MGwxNGJHdVB5YmdoaCtFUlNXZFo5b3ZJNzNCRXNnUGsvRXJJYngvT2pkRHdnMEs2ZTVIaThPUGFXVVBBcFNWMjZoeDhMSERhd1ZaQ3FNVDJoQUtkajRZckxlbE1pYWs0RUV2SnIvVS9FSWF0cUV1U3p6MGVjTi9CK3padG40ZTJudzB4clZBN3l5TzZmd2FrT2JrclNLdzhrUkc4SW5PVjNUbVJyQXJNeVcySkU3WGhDUm5nNiIsIm1hYyI6IjUyYjg5ODE2OWI5MTFiZWQ2YzY2NjUwZTlhOTBjZDkxNTg0MTg4MThhZTc0ZDg5ZDBmZjQxNjdhOGE3YjdmNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+