В один из поселков Калужской области вернули воду только после вмешательства прокуратуры
Произошла авария на водопроводе. Прокуратура Мещовского района повела проверку.
Из-за неисправности насосного оборудования жители поселка Молодежный были без холодной воды дольше установленного нормативами срока.
Об этом 9 ноября сообщили в региональном надзорном ведомстве.
В отношении виннового должностного лица было внесено представление. Также его привлекли к административной ответственности.
Водоснабжение по итогу восстановили.
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