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Общество

За неделю в Калуге появилось на свет две двойни

Данные приведены за период с 4 по 9 ноября.
Анастасия Каторгина
12:01 сегодня
0 424
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Их опубликовал городской загс.

Всего родилось 77 малышей – 33 девочки и 47 мальчиков.

Среди них было две двойни.

За эту же неделю поженились 25 пар.  

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дети загс
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Лента комментариев
ILR

Бедненькие, нищие работники Администрации - как-же они и где теперь будут парковаться?...😰

...
Общество
В Калуге до весны закрыли парковку на площади Старый Торг
14:44 09.11
1 1916
Василёк

а то что мост рассыпается после артамяновских "рестовраторов" никого не смущает ?

...
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В Калуге чиновники вышли собирать бутылки под мостом
14:25 09.11
1 2056
Василёк

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ? С высокой горы или азбукой морзе ? Или типа заказных статеек раскидали с надеждой на то что кто-то их прочитает и воспримет всерьез ? кп40 итак уже читает три калеки. Еще 10 калек читают кж, а остальным вообще не интересны "новости".

...
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14:21 09.11
1 6350
РодомИзСССР

Опять только в Калуге ?

...
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Госавтоинспекция объявила о массовых проверках в Калуге
13:43 09.11
1 3512
ILR

Статья как обычно" не о чём", а только ради упоминания Губернатора (куда-то съездил, где-то принял участие, рассказал о планах без конкретики). И где он будет в 2030 году и что будет с его обещаниями или хотелками ему, как и нам, будет абсолютно не интересно и ничего (как обычно) не сбудется.

...
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Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
13:01 09.11
2 1150
Василёк

технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

...
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11:41 09.11
2 1150
ILR

А он пошлёт.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
09:09 09.11
3 4070
Василёк

всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
22:56 08.11
3 4070
Василёк

оскорбление чувств верующих ?

...
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Калужан оштрафуют за телевизор на дереве
22:52 08.11
1 3850
Василёк

пора делать понтонный мост проезжим для автомобилистов

...
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22:52 08.11
1 3122
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