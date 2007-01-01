+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Опасная яма образовалась в Калуге
Общество

Опасная яма образовалась в Калуге

Грунт провалился на дорожке к пруду в районе дома №5 на улице Гвардейской.
Дмитрий Ивьев
17:58 сегодня
0 556
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Провал образовался еще весной.

- Место провала засыпали уже два раза, - рассказала 9 ноября местная жительница. - По этой дорожке ходят люди постоянно. Скоро выпадет снег, припорошит яму, и кто-нибудь обязательно провалится. Можно уже решить эту проблему окончательно?

- В понедельник наши специалисты выйдут на место для оценки ситуации, - отреагировали на ситуацию в городской управе. - По результатам вернёмся с ответом.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Бедненькие, нищие работники Администрации - как-же они и где теперь будут парковаться?...😰

...
Общество
В Калуге до весны закрыли парковку на площади Старый Торг
14:44 сегодня
1 896
Василёк

а то что мост рассыпается после артамяновских "рестовраторов" никого не смущает ?

...
Благоустройство
В Калуге чиновники вышли собирать бутылки под мостом
14:25 сегодня
1 1072
Василёк

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ? С высокой горы или азбукой морзе ? Или типа заказных статеек раскидали с надеждой на то что кто-то их прочитает и воспримет всерьез ? кп40 итак уже читает три калеки. Еще 10 калек читают кж, а остальным вообще не интересны "новости".

...
Статьи, аналитика, репортажи
Натурализованным мигрантам-неадекватам силовики послали четкие сигналы
14:21 сегодня
1 3526
РодомИзСССР

Опять только в Калуге ?

...
Авто и транспорт
Госавтоинспекция объявила о массовых проверках в Калуге
13:43 сегодня
1 2038
ILR

Статья как обычно" не о чём", а только ради упоминания Губернатора (куда-то съездил, где-то принял участие, рассказал о планах без конкретики). И где он будет в 2030 году и что будет с его обещаниями или хотелками ему, как и нам, будет абсолютно не интересно и ничего (как обычно) не сбудется.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
13:01 сегодня
2 710
Василёк

технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
11:41 сегодня
2 710
ILR

А он пошлёт.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
09:09 сегодня
3 3162
Василёк

всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
22:56 08.11
3 3162
Василёк

оскорбление чувств верующих ?

...
Благоустройство
Калужан оштрафуют за телевизор на дереве
22:52 08.11
1 3132
Василёк

пора делать понтонный мост проезжим для автомобилистов

...
Происшествия
В Калуге авария заблокировала движение на Гагаринском мосту
22:52 08.11
1 2636
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ik0zb1NGT1cxZTVhYUdYYXRUdFRUQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiM3dJbk92U0M1cVoxdTVydmtkbmFQdm9kU2FXSWwxQjFaYU96bjRSc1BvWmI3OVlQa0cvcUR2N2V5Sm8vZkNQWUgyK2VYSGp3aHR4VzJNSnRDcmtHSHRkRVpNVVJodWJ1MHJ5RXZocUJFMEZHQ3laL3BRc0ZyQ2QxZ3MzWDdiVjNMMnVtUEFXdC9qaENUWksxd3VESEl4SHlua3FleXJ1UXNRdTRsU2ZjQjBROHl6enJtaDcveXEyamdjMmxaUjhNd0ZQQmtQUCtOVmRJUjdCdmt1bzFuQzRybXJRRXAzQTlwTGVFaDd5dS9aYVUrQUgrSXdFaW5JdDRubWhZUFJKYTE2NVRSUkRQQjE5Yko2NDQ4MEpUSDFDWVl5amxyZG85N1JlalBZUCtwVVlwdzNkTytMS0treXpMVkJ5OFJEM21OMlVZNzZ4UmxOclRSa1ZROHdUT2VJdElZaEdzME5SVklCNHVDWFRoRGYyTjZ4OUtaV0FYMHhrNzhDT0hNZW13SUpkOTl2cmpucFNTNW5JcmoycFp1YkxPUjNDa0VVSDNRc21oNGJjZmQvampTUlRiemN2YnEwK1pZQXdkQTJOQXcvL0RJTlVnc2M4WUFsSHRCelMva01LbFBzckVwY08wSWZsdHl3ckw3b1M3RnduU0RtRVRTdkxaRzJaNW1FYXdPeWtDTzhuSnlVcDR0MUJxRlk4dmRLdkxjN2Y4U1JNVFQ2MjVLemNCUkpqZlVSa2NlQUh2YXdUZ2ZnSU16MHIxTUhlcWdSa3dnMjJKR3A1SXBPSFZ6SlVnTmxXR0VBVGZNYzR5QjJ5UXljc01MQ2VmV2h2ZFAyd1NIY0l1VTNCYiIsIm1hYyI6ImQzYWU4NDljMmIwZmM0ODU3NGYxNzI3OWI1OGEwNzBlNzM4MmYyYzk2MzMyODNlY2RkMGM4OThmZDJlMTI1NTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ind5cDNnUTk1MUtaeVNncVcxa0dsc1E9PSIsInZhbHVlIjoickpMR1JzendSV253RzNrWUo2c0VNMXc4UDJYQUhIS2owWUw0T01BQ3dOOWlEazRkY2trZlJaQmR4ZU1Fd2MvWTQxdVlVTXFIb1J5UTFjMk1Hak9nbGRnUThtYkxVb3N0VnFrNFVycnNwbFdKQTZwRkVQYjBCWHdsWGorNXBNenk4NEVFWklBSm50UDhuM0s1bk05ZG9CZEhySW8vVkRWTGsvcTBKYkFsVzF6VnA2M1dNUFRCTDdzeEFaK3JsYWNCWDVvT1AxQjliU3FDK0sxVXJRZDZGT2lNRGwzOXkxU1ZHdkNXK1ZoSzF1MlFHa1pFU1lQK3hPZ21EdTQwc3NndWFXZVMzb053RzVJQXd0cmJQRkZyVEl1Qkx6bzh4L0d2OG9tSWFHV0dFYWtqL0dSeEZxV0J0VkpPdUlvbVpRZXY1NnRFMWFWWjFRcFhTVGxUSE9aMERIbFArckRZdHFzYW1NTXZGRFFZQnV6K1kxbnJoMUo3R1ljUlRUNXA0MTVDMHdyUDhhOGt0dzZlUWNQd3B1YmhaSFlnSGxsQXBpMm90dDJ0VUNjZzdlVmRIdTdHY0hmeVRrMzdiVXlxQWJmTSIsIm1hYyI6IjgyNDE2ZWRkNWU3MGFlMjk4Njk0YjM0MzhkZjJiM2FmNjI4YmU5MDIyODlmYTExOGMyNGQ2ZDYwNDg0YWZkODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+