Опасная яма образовалась в Калуге
Грунт провалился на дорожке к пруду в районе дома №5 на улице Гвардейской.
Провал образовался еще весной.
- Место провала засыпали уже два раза, - рассказала 9 ноября местная жительница. - По этой дорожке ходят люди постоянно. Скоро выпадет снег, припорошит яму, и кто-нибудь обязательно провалится. Можно уже решить эту проблему окончательно?
- В понедельник наши специалисты выйдут на место для оценки ситуации, - отреагировали на ситуацию в городской управе. - По результатам вернёмся с ответом.
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