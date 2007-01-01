Опасная яма образовалась в Калуге

Грунт провалился на дорожке к пруду в районе дома №5 на улице Гвардейской.

Провал образовался еще весной.

- Место провала засыпали уже два раза, - рассказала 9 ноября местная жительница. - По этой дорожке ходят люди постоянно. Скоро выпадет снег, припорошит яму, и кто-нибудь обязательно провалится. Можно уже решить эту проблему окончательно?

- В понедельник наши специалисты выйдут на место для оценки ситуации, - отреагировали на ситуацию в городской управе. - По результатам вернёмся с ответом.