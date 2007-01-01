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Сельскохозяйственная ярмарка в Обнинске пройдет 9 ноября

Дмитрий Ивьев

С 9:00 торговые ряды развернут на парковке у дома №240 на проспекте Ленина.

Дмитрий Ивьев 404 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники