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Общество

Сельскохозяйственная ярмарка в Обнинске пройдет 9 ноября

С 9:00 торговые ряды развернут на парковке у дома №240 на проспекте Ленина.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
0 404
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Работать ярмарка будет до 16:00.

В администрации наукограда сообщили, что до конца года пройдет еще три ярмарки: 23 ноября, 7 и 21 декабря.

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Лента комментариев
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технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

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А он пошлёт.

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КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

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