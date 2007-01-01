Владислав Шапша выступил в экспертном клубе ВАРМСУ
Губернатор Калужской области 8 ноября принял участие в работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Шапша поделился калужским опытом.
Он отметил, что на муниципальном уровне для принятия решений активно используется мнение местных жителей.
Также калужане стали чаще участвовать в проектах инициативного бюджетирования. А муниципалитеты участвуют со своими проектами в федеральных конкурсах.
Как подчеркнул губернатор, если по-человечески относиться к мнению людей, то постепенно всё будет решаться.
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