Владислав Шапша выступил в экспертном клубе ВАРМСУ

Губернатор Калужской области 8 ноября принял участие в работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Шапша поделился калужским опытом.

Он отметил, что на муниципальном уровне для принятия решений активно используется мнение местных жителей.

Также калужане стали чаще участвовать в проектах инициативного бюджетирования. А муниципалитеты участвуют со своими проектами в федеральных конкурсах.

Как подчеркнул губернатор, если по-человечески относиться к мнению людей, то постепенно всё будет решаться.