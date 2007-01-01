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«Мираторг» поддерживает развитие транспортной инфраструктуры Брянской и Калужской областей

16:58 сегодня
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В 2024 году «Мираторг» поддержал реконструкцию двух автомобильных дорог в Калужской и Брянской областях и выделил денежные средства на проектирование и экспертизу. Реконструкция дорог позволила улучшить транспортную доступность для сельскохозяйственных предприятий, а также инфраструктуру для качества жизни местного населения.

Капитально отремонтированы два ключевых участка дорог:

  1. «Бетлица-Высокое-мемориальный комплекс "Безымянная Высота"- Милеево-граница Брянской области» в Куйбышевском районе. Протяжённость участка составляет 4,60 км. Эта дорога играет важную роль для обеспечения транспортного сообщения с фермой крупного рогатого скота и новой базой для ремонта и обслуживания сельхозтехники, которая была запущена в 2024 году.
  2. «Шаровичи-граница Калужской области» в Рогнединском районе на участке с км 0+000 до км 4+148. Протяженность ремонтируемого участка — 4,00 км. Данная дорога улучшит логистические возможности региона, а также обеспечит связь с важными сельскохозяйственными объектами и производственными площадками.

«Губернатор Брянской области Александр Богомаз однажды назвал дороги «кровеносными сосудами для развития нашей экономики». И он, и его калужский коллега Владислав Шапша делают очень много для того, чтобы эта кровеносная система хорошо и правильно функционировала – от её эффективной работы зависит бесперебойное сообщение между регионами, социально-экономическое развитие страны и качество жизни людей. Новые качественные дороги – это новые производственные объекты с новыми рабочими местами и с уровнем заработной платы выше среднего по отрасли», — прокомментировала пресс-служба компании «Мираторг».

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