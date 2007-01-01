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Общество

Юных жиздринцев начали обучать профессии журналиста

В школе №2 появился кружок допобразования «Дизайн школьной газеты: от идеи до печати», рассказали 7 ноября в пресс-службе правительства. 
Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
0 264
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Занятия организовали в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Школьники учатся создавать газету: от содержания до дизайна и верстки.

Ученики из кружка уже поучаствовали в областном фестивале школьной прессы.

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калужская область
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Лента комментариев
ILR

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