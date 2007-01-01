Юных жиздринцев начали обучать профессии журналиста
В школе №2 появился кружок допобразования «Дизайн школьной газеты: от идеи до печати», рассказали 7 ноября в пресс-службе правительства.
Занятия организовали в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Школьники учатся создавать газету: от содержания до дизайна и верстки.
Ученики из кружка уже поучаствовали в областном фестивале школьной прессы.
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