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Юных жиздринцев начали обучать профессии журналиста

Дмитрий Ивьев

В школе №2 появился кружок допобразования «Дизайн школьной газеты: от идеи до печати», рассказали 7 ноября в пресс-службе правительства.

Дмитрий Ивьев 264 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники