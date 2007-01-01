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Новость дня Общество

В Калуге наконец-то начали ремонтировать улицу Чижевского

До этого «Калугаоблводоканал» несколько месяцев проводил работу по перекладке коммуникаций. Без этой работы дорогу пришлось бы латать ежегодно, и деньги бы тратились впустую.
Анастасия Каторгина
14:15 сегодня
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Фото: Дмитрий Денисов
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Об этом 8 ноября сообщил Дмитрий Денисов.

Эта вторая часть работ, первая проходила на улице Огарева.

- Учитывая приближение холодов, в этом году положим только выравнивающий слой, сделав улицу проезжей, - сказал Денисов про улицу Чижевского.

До наступления зимы в порядок планируют привести еще несколько улиц.

- До зимы планируем привести в порядок несколько улиц в Куровском, улицу Родниковую, Литейную и одноимённый переулок, улицу Мичурина, участки на Кирова и несколько межквартальных проездов. Приоритет – качеству, поэтому будем выгадывать каждый погожий денёк. - заявил городской голова.

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Лента комментариев
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

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