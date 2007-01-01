В Калуге наконец-то начали ремонтировать улицу Чижевского
До этого «Калугаоблводоканал» несколько месяцев проводил работу по перекладке коммуникаций. Без этой работы дорогу пришлось бы латать ежегодно, и деньги бы тратились впустую.
Об этом 8 ноября сообщил Дмитрий Денисов.
Эта вторая часть работ, первая проходила на улице Огарева.
- Учитывая приближение холодов, в этом году положим только выравнивающий слой, сделав улицу проезжей, - сказал Денисов про улицу Чижевского.
До наступления зимы в порядок планируют привести еще несколько улиц.
- До зимы планируем привести в порядок несколько улиц в Куровском, улицу Родниковую, Литейную и одноимённый переулок, улицу Мичурина, участки на Кирова и несколько межквартальных проездов. Приоритет – качеству, поэтому будем выгадывать каждый погожий денёк. - заявил городской голова.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь