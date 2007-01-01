В Калужской области открыли обновленный мемориал воинам Великой Отечественной войны

В Балабаново реконструировали мемориал памяти бойцов Великой Отечественной войны, сообщила в пятницу, 8 ноября, пресс-служба правительства Калужской области.

Реконструкция мемориала включала приведение в порядок центральной стелы, установку нового памятника и ограждений, а также укладку плитки. На гранитных плитах увековечены имена 236 уроженцев Балабаново, которые отдали свои жизни за Родину.

Кроме того, на отдельной плите указаны названия восьми воинских формирований и двух армий, принимавших участие в освобождении рабочего поселка Балабаново.

Сам мемориал состоит из вечного огня и памятника в виде силуэтов воина и маленькой девочки, склонившейся над ростком — символом жизни и надежды на будущее.

- Герои живы, пока жива память о них. Уважение к прошлому страны, родного края и своей семьи — это духовная основа нашего общества. Связь времён никогда не прервётся, — отметил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.