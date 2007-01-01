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Калужский военкомат прислал повестку транссексуалу из деревни Бордуково

Сергей ПЕТРОВ
11:16 сегодня
1 1056
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О пикантном случае сообщил в пятницу, 8 ноября телеграм-канал Mash. Блогер-транссексуал Андрей (Милана) Петров из деревни Бордуково Сухиничского района Калужской области обязан явиться по вызову, так как не предоставлял никаких справок о патологиях.

Чуду на фото военкомат прислал повестку, судя по всему, не зная, что оно уже давно освободило Россию от своего присутствия. Ныне Андрей-Милана проживает в Аргентине, где собирается сделать операцию по смене пола и податься в поп-музыку.

Помимо обязанностей перед военкоматом, у чуда имеется долг перед налоговой в размере 344 тысячи рублей.

Медийную известность оно приобрело во время проживания в Москве, где вместе с радужными друзьями напало на главреда «Учительской газеты» Арслана Хасавова, который жил в соседней квартире.

Его залили перцем и избили за просьбы не шуметь после 23:00, сообщает Mash.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

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