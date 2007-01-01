В Калужской области женщина передала освященную икону ручной работы для бойцов на фронт
Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил глава администрации Тарусского района.
До 2020 года Любовь Михайловна жила в городе Стаханов Луганской Народной Республики вместе с семьей. На протяжении 40 лет она и ее супруг работали сварщиками на местном заводе и вырастили дочь.
Четыре года назад они переехали в деревню Алекино Тарусского района, но любовь к родному Донбассу и переживания за его судьбу продолжали оставаться в ее сердце.
Вместе с ней в этом благородном начинании по поддержке бойцов СВО участвует и ее дочь Светлана, которая подготовила пироги с капустой. Другие жители Алекино также внесли свой вклад, передав выпечку, соленья и сало. Староста деревни добавил к помощи мед и квашеную капусту.
- Жители собирали посылки с любовью и заботой. Это неравнодушие и сплоченность глубоко трогают, — отметил глава администрации района Михаил Голубев.