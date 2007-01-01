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Новость дня Общество

В Калужской области женщина передала освященную икону ручной работы для бойцов на фронт

Любовь Косенко, 81-летняя жительница Тарусского района, создала вручную икону, которую освятила и передала в зону СВО.
Владимир Андреев
09:55 сегодня
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Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил глава администрации Тарусского района.

До 2020 года Любовь Михайловна жила в городе Стаханов Луганской Народной Республики вместе с семьей. На протяжении 40 лет она и ее супруг работали сварщиками на местном заводе и вырастили дочь.

Четыре года назад они переехали в деревню Алекино Тарусского района, но любовь к родному Донбассу и переживания за его судьбу продолжали оставаться в ее сердце.

Вместе с ней в этом благородном начинании по поддержке бойцов СВО участвует и ее дочь Светлана, которая подготовила пироги с капустой. Другие жители Алекино также внесли свой вклад, передав выпечку, соленья и сало. Староста деревни добавил к помощи мед и квашеную капусту.

- Жители собирали посылки с любовью и заботой. Это неравнодушие и сплоченность глубоко трогают, — отметил глава администрации района Михаил Голубев.

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Лента комментариев
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