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Людиновец погиб под Курском, спасая попавший в засаду взвод десантников

Жителя Калужской области представили к ордену Мужества посмертно.
08:19 сегодня
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В пятницу, 8 ноября, в Людиново Калужской области состоится прощание с местным жителем Юрием Шилкиным. От погиб смертью героя, освобождая Курскую область.

Юрий Викторович в прошлом году заключил контракт с минобороны и принимал участие в СВО в составе десантно-штурмового подразделения воздушно-десантной дивизии.

После вторжения в Курскую область был переброшен на это направление, где 27 сентября в ходе штурмовых действий в районе Любимовки его взвод попал в засаду.

- В результате мощного огневого воздействия головной дозор в составе трех наших бойцов погиб, приняв весь удар на себя и тем самым спас остальных бойцов взвода, - рассказал о подвиге земляка мэр Людиново Игорь СИНИЦЫН. - Шилкин Юрий Викторович посмертно представлен к ордену Мужества.

Прощание с героем состоится сегодня, 8 ноября в Храме Казанской иконы Божией матери в 12:00 - 12:45.

Адрес храма: Людиново, ул. Маяковского, 9

18 октября Юрию Шилкину исполнилось бы 52 года.

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Лента комментариев
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