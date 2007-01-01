Людиновец погиб под Курском, спасая попавший в засаду взвод десантников

Жителя Калужской области представили к ордену Мужества посмертно.

В пятницу, 8 ноября, в Людиново Калужской области состоится прощание с местным жителем Юрием Шилкиным. От погиб смертью героя, освобождая Курскую область.

Юрий Викторович в прошлом году заключил контракт с минобороны и принимал участие в СВО в составе десантно-штурмового подразделения воздушно-десантной дивизии.

После вторжения в Курскую область был переброшен на это направление, где 27 сентября в ходе штурмовых действий в районе Любимовки его взвод попал в засаду.

- В результате мощного огневого воздействия головной дозор в составе трех наших бойцов погиб, приняв весь удар на себя и тем самым спас остальных бойцов взвода, - рассказал о подвиге земляка мэр Людиново Игорь СИНИЦЫН. - Шилкин Юрий Викторович посмертно представлен к ордену Мужества.

Прощание с героем состоится сегодня, 8 ноября в Храме Казанской иконы Божией матери в 12:00 - 12:45.

Адрес храма: Людиново, ул. Маяковского, 9

18 октября Юрию Шилкину исполнилось бы 52 года.