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Общество

Около 17 тысяч жителей Калужской области дистанционно подтвердили статус многодетных

В четверг, 7 ноября, пресс-служба областного правительства сообщила, что для оформления социальных льгот можно воспользоваться онлайн-сервисом
Михаил Тырин
16:27 сегодня
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Всего за год в социальные органы региона поступило больше 19,5 таких заявок, из которых подавляющее большинство в электронном виде.

Процедуру оформления можно провести на Госуслугах в разделе «Семья - помощь семье - статус многодетной семьи», в порядке, предусмотренном инструкцией.

Результат через какое-то время можно будет увидеть в личном кабинете.

Услуга появилась в ходе реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

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