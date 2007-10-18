ВТБ: с начала года рынок рублевых пассивов вырос почти на 20%

По оценке ВТБ, по итогам десяти месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырос не менее чем на 19% и превысил 49 трлн рублей. ВТБ традиционно растет быстрее рынка – активность клиентов помогла банку нарастить портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 38%, до 8,6 трлн рублей.

«Ставки по рублевым вкладам в России уверенно превысили уровень в 20% годовых, а по комбо-продуктам, например, с ПДС, доходят и до 28%. Снижения спроса на них мы точно не ожидаем: клиенты перекладывают свои депозиты снова и снова под более высокий процент. Такая финансовая стратегия в условиях нынешней ключевой ставки – максимально верная. До конца этого года рублевый портфель на рынке, по нашим ожиданиям, вырастет на 29%, что станет новым рекордом для России», - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

На фоне рекордно высоких ставок сбережения в рублях занимают подавляющую часть розничных пассивов. Прирост привлеченных средств ВТБ в национальной валюте составил с начала года около 2,4 трлн рублей. Драйвером роста выступили срочные депозиты, портфель которых по итогам октября превысил 6,2 трлн рублей, увеличившись почти на 2 трлн. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам: за десять месяцев их объем в банке вырос на 418 млрд. В результате общий объем портфеля розничных сбережений ВТБ вырос более чем на треть и приблизился к 9,3 трлн рублей.

Ранее ВТБ улучшил условия по своим сберегательным продуктам в рублях. Ставка по срочным депозитам увеличилась в среднем на 1 п.п. Максимальная доходность установлена на полгода – до 22% годовых*. На срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств могут получить до 21% годовых. При открытии депозита с ПДС ставка составляет до 28% годовых**.

По накопительным счетам банк на 1 пп повысил базовую ставку и надбавку за совершение покупок по карте банка. Максимальная приветственная ставка при начислении процентов на минимальный остаток сегодня достигает 22% годовых, при начислении процентов на ежедневный остаток – 21% годовых.

* Максимальная доходность по ВТБ-Вкладу в рублях до 22% годовых достигается на сроке 181 день с опцией без пополнения и снятия средств, при открытии вклада в рублях на минимальную сумму от 1 500 000 рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока вклада, при использовании надбавок «Новый вкладчик», «Новые деньги». Базовая процентная ставка — 20,7% годовых, надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» — 1,3% годовых, итоговая процентная ставка с учетом надбавок — 22% годовых.

ВТБ-Вклад: валюта вклада рубли; срок вклада определяется вкладчиком от 3 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика — без пополнения и снятия, только с пополнением, с пополнением и снятием; периодичность выплаты процентов на выбор вкладчика; минимальная сумма вклада от 10 тыс. рублей при открытии в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей при открытии в офисах Банка; максимальная сумма вклада для опций с пополнением/пополнением и снятием устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса/размера неснижаемого остатка, полная матрица максимальных сумм указана в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Итоговая процентная ставка складывается путем суммирования Базовой процентной ставки и Надбавок, действовавших исходя из фактического времени применения на каждый день срока действия вклада.

Базовая процентная ставка действует с момента открытия вклада до окончания срока действия вклада. Базовая процентная ставка (годовых) фиксированная, зависит от размера первоначального взноса или неснижаемого остатка, срока вклада, валюты, периодичности выплаты процентов (в конце срока вклада или ежемесячно), опций снятия и пополнения.

По ВТБ-Вкладу предусмотрены следующие виды надбавок в рублях:

Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» действуют с момента открытия вклада до окончания срока вклада. Применяется однократно. Надбавки применяются только при выборе опции без пополнения и снятия.

Надбавка «Новый вкладчик» доступна при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов/ накопительных счетов в Банке ВТБ (ПАО) от даты обращения клиента для открытия вклада (включая дату обращения).

Надбавка «Новые деньги» применяется только на Новые денежные средства.

Формула расчета Новых денежных средств = Совокупный остаток по Счетам на момент открытия вклада

минус

Сумма Новых денежных средств, размещенных на ВТБ-Вкладе(ах) в рублях и иностранной валюте в дату обращения клиента (для случаев, когда клиент уже открыл ВТБ-Вклад с надбавкой «Новые деньги» в рамках текущей даты)

минус

Максимальный совокупный остаток по Счетам в течение 90 дней до даты обращения (не включая дату обращения).

При расчете максимального остатка анализируются совокупные остатки на Счетах на протяжении 90 дней на 23:59:59 мск дня, предшествующего дате обращения клиента (включительно), и из них выбирается максимальное значение.

Счета - мастер-счета/ текущие счета/ накопительные счета/ срочные вклады, вклады "до востребования" в рублях и иностранной валюте.

При получении отрицательного или нулевого значения сумма Новых денежных средств приравнивается к нулю.

Средства, размещенные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату обращения клиента. Деньги будут считаться «новыми» только в день их поступления на счет клиента в ВТБ (наличным или безналичным путем), до 23:59 мск.

Базовые условия. Складывается путем суммирования надбавок «Пакет услуг» и «Пенсионер и/или Зарплатный клиент».

Надбавка «Пакет услуг» - действует с момента открытия вклада до окончания срока вклада. Банк проверяет принадлежность клиента к пакету услуг в момент открытия вклада.

Надбавка «Пенсионер и/или Зарплатный клиент» может применяться/ не применяться в течение срока действия вклада. Банк ежедневно до 23:30 по мск проверяет принадлежность клиента к определенному сегменту. Если клиент относится к сегменту, то со следующего дня по вкладу применяется Надбавка. Если клиент теряет принадлежность к сегменту, то со следующего дня Надбавка не применяется.

Если изменения по сегменту поступили после 23:30 по мск текущего дня, то изменения применяются через день.

Если клиент одновременно соответствует сегментам «Пенсионер» и «Зарплатный клиент», то надбавки между собой не суммируются.

Пенсионеры - физические лица, получающие пенсионные выплаты на счет, открытый в Банке ВТБ (ПАО). Надбавка применяется при условии, что с момента поступления последней пенсионной выплаты в размере 0,01 рубля прошло не более трех месяцев. Под «пенсионными выплатами» понимаются пенсионные выплаты, осуществляемые Социальным фондом Российской Федерации (суммы страховых пенсий, накопительных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, фиксированные выплаты к страховой пенсии, единовременные выплаты средств пенсионных накоплений, срочные пенсионные выплаты, выплаты средств пенсионных накоплений); выплаты, осуществляемые негосударственными пенсионными фондами, а также выплаты, поступающие от ведомств, (список ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение лиц проходивших военную службу, указан в Законе РФ от 12.02.1993 № 4468-1), при наличии в назначении платежа расчетного документа, на основании которого зачислены средства, буквосочетания «пенс».

Зарплатные клиенты - физические лица, обслуживаемые в рамках Договора о предоставлении и использовании банковских карт Пакета банковских услуг «Мультикарта», «Привилегия - Мультикарта», «Прайм +» Банка ВТБ (ПАО), заключенного в рамках зарплатного проекта, а также клиенты-физические лица, обслуживаемые в рамках Договора о предоставлении и использовании банковских карт Пакета банковских услуг Мультикарта», «Привилегия - Мультикарта», «Прайм +», получающие Зарплатные выплаты. Зарплатная выплата - зачисление денежных средств на сумму не менее 400 рублей хотя бы 1 раз за последние 3 месяца на банковский (мастер-счет, текущий) счет клиента-физического лица, открытый в Банке ВТБ (ПАО), к которому выпущена расчетная (дебетовая) карта, имеющие признаки выплат от работодателя в рамках трудовых отношений в соответствии с трудовым законодательством РФ с соответствующим назначением платежа (при наличии в назначении платежа одного из буквосочетаний: «перечисление заработной платы», «перечисление аванса заработной платы», «зарплат», «salary», «зараб платы», «з/п», «з/плата», «зар плат», «оплат труд», «отпуск», «преми», «стипенди», «вознагра», «аванс» (при условии исключения всех вариантов склонения выражения «Авансовый отчет», «Аванс под отчет» и «Аванс подотчетному лицу»)).

Максимальная доходность при выборе вклада без опции пополнения и снятия с выплатой процентов в конце срока на 181 день от 1,5 млн. руб. при открытии в офисах Банка/ ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания:

Для клиентов без пакета услуг или с пакетом услуг «Мультикарта» до 21,1% годовых в рублях при условии перевода пенсии/ зарплаты в Банк ВТБ. Базовая процентная ставка – 20,7% годовых, Надбавки: «Пакет услуг» - не применяется, «Пенсионный и/или зарплатный клиент» - 0,4% годовых. Итоговая процентная ставка с учетом надбавок – 21,1% годовых.

Для клиентов с пакетом услуг «Привилегия - Мультикарта» до 21,6% годовых в рублях при условии перевода пенсии/ зарплаты в Банк ВТБ. Базовая процентная ставка – 20,7% годовых, Надбавки: «Пакет услуг» - 0,5% годовых, «Пенсионный и/или зарплатный клиент» - 0,4% годовых. Итоговая процентная ставка с учетом надбавок – 21,6% годовых.

Для клиентов с пакетом услуг «Прайм +» до 21,7% годовых в рублях Базовая процентная ставка – 20,7% годовых, Надбавки: «Пакет услуг» - 1% годовых, «Пенсионный и/или зарплатный клиент» - не применяется. Итоговая процентная ставка с учетом надбавок – 21,7% годовых.

Базовые условия (надбавки «Пакет услуг», «Пенсионер и/или Зарплатный клиент»), надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» между собой не суммируются.

Максимальная доходность до 8% годовых в китайских юанях достигается на сроке 370 дней с опцией без пополнения и снятия с выплатой процентов в конце срока вклада при открытии вклада на минимальную сумму от 1,5 млн китайских юаней в офисах Банка/ ВТБ-Онлайн для клиентов с пакетом услуг «Прайм+». Базовая процентная ставка – 7,80% годовых. Надбавка «Пакет услуг» - 0,2% годовых. Итоговая процентная ставка с учетом надбавки – 8% годовых.

По ВТБ-Вкладу в китайских юанях действуют Базовые условия, которые включают в себя Базовую процентную ставку и надбавку «Пакет услуг».

Надбавка «Пакет услуг» - действует с момента открытия вклада до окончания срока вклада. Банк проверяет принадлежность клиента к пакету услуг в момент открытия.

Максимальная доходность при выборе вклада без опции пополнения и снятия с выплатой процентов в конце срока вклада на сроке 370 дней от 1,5 млн китайских юаней при открытии в офисах Банка/ ВТБ-Онлайн:

Для клиентов без пакета услуг или с пакетом услуг «Мультикарта» до 7,80% годовых в китайских юанях. Базовая процентная ставка – 7,80% годовых, Надбавка «Пакет услуг» не применяется. Итоговая процентная ставка– 7,80% годовых.

Для клиентов с пакетом услуг «Привилегия - Мультикарта» до 7,90% годовых в китайских юанях. Базовая процентная ставка – 7,80% годовых. Надбавка «Пакет услуг» - 0,1% годовых. Итоговая процентная ставка с учетом надбавки – 7,90% годовых.

Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Продление вклада не предусмотрено.

При досрочном расторжении вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования».

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

**До 100% финансовой поддержки государства для участников Программы долгосрочных сбережений (далее – ПДС) с доходом до 80 000 рублей/мес. при личных взносах от 2 000 до 36 000 рублей в год. Доходность до 28% годовых по вкладу «Двойная выгода» достигается на сроке 91 день при открытии вклада в офисах Банка на сумму от 30 тыс. рублей при условии заключения в Банке ПДС с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд с первоначальным взносом в размере не менее 30 тыс. рублей. Вклад может быть открыт в течение 14 календарных дней (включительно) с даты заключения ПДС. В случае расторжения ПДС в «период охлаждения» (14 календарных дней с даты оформления ПДС) процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 0,01% годовых не позднее 30 календарных дней с даты получения информации о расторжении ПДС. Перед заключением ПДС необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием, Уставом, Ключевым информационным документом и Правилами формирования долгосрочных сбережений АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд Вклад «Двойная выгода»: валюта вклада рубли, срок вклада 91, 181 и 370 дней, минимальная сумма вклада от 30 тыс. рублей, выплата процентов в конце срока вклада, пополнение, частичное снятие и продление договора не предусмотрено, досрочное расторжение по ставке вклада «до востребования». Процентные ставки на 91 день – 28% годовых, на 181 день – 22% годовых, 370 дней – 22% годовых. Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. Лицензия 269/2 выдана ФСФР 18.10.2007 г. Реклама. Условия действительны на 28.10.24