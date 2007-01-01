В шахту Козельского ракетного соединения загрузили еще один ядерный «Ярс»
Видео опубликовало Минобороны России.
В четверг, 7 ноября, Министерство обороны России сообщило о загрузке в шахтную пусковую установку очередной баллистической ракеты РК «Ярс». Это произошло в военной части Калужской области.
Махину, несущую ядерную боеголовку, установили с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.
Процедура заняла несколько часов.
- Реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач, - прокомментировали событие в Минобороны.
Напомним, в декабре 2022 года в шахты Козельского ракетного соединения за неделю загрузили два «Ярса»
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