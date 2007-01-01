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Общество

Владислав Шапша принял участие в передаче полицейским 41 нового автомобиля

Каждый из кроссоверов имеет двухлитровый мотор на 190 лошадиных сил и способен разогнаться до 100 км/ч за девять секунд, рассказал 7 ноября губернатор Калужской области.
Дмитрий Ивьев
14:07 сегодня
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Церемония состоялась на площади Старый Торг.

Автомобили пополнили парк Госавтоинспекции.

- Осмотрел внутреннее оснащение, - отметил губернатор. - В салоне есть все необходимо для несения службы: удобная отдельная панель управления спецсигналами, видеорегистратором, радиостанцией. Все на высоком уровне, не отвлекает от вождения. Каждая машина с допоборудованием, в т.ч. алкотекторы, конусы и свет для оформления ДТП. Есть аптечка для первой медпомощи: все сотрудники прошли обучение по ее оказанию.

Машины приобрели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги».

Их будут использовать в разных районах региона.

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калужская область
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Лента комментариев
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