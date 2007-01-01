В Калужской области брата и сестру оштрафовали, чтобы они убрали свалку

Родственники из Полотняного Завода по решению суда должны были убрать строительный, бытовой мусор и неисправные разукомплектованные машины с прилегающей к дому территории.

Однако в отведенный срок они этого не сделали и тогда в дело вмешались судебные приставы.

Об этом 7 ноября рассказали в УФССП.

В отношении родных брата и сестры вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора – по 5 тысяч рублей с каждого. Также их привлекли к административной ответственности и штрафовали еще на 6 тысяч.

Меры подействовали, и должники убрали стихийную свалку.