В Калужской области брата и сестру оштрафовали, чтобы они убрали свалку
Родственники из Полотняного Завода по решению суда должны были убрать строительный, бытовой мусор и неисправные разукомплектованные машины с прилегающей к дому территории.
Однако в отведенный срок они этого не сделали и тогда в дело вмешались судебные приставы.
Об этом 7 ноября рассказали в УФССП.
В отношении родных брата и сестры вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора – по 5 тысяч рублей с каждого. Также их привлекли к административной ответственности и штрафовали еще на 6 тысяч.
Меры подействовали, и должники убрали стихийную свалку.
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