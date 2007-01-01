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Общество

В Калужской области брата и сестру оштрафовали, чтобы они убрали свалку

Родственники из Полотняного Завода по решению суда должны были убрать строительный, бытовой мусор и неисправные разукомплектованные машины с прилегающей к дому территории.
Анастасия Каторгина
12:52 сегодня
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Фото: ФССП по Калужской области
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Однако в отведенный срок они этого не сделали и тогда в дело вмешались судебные приставы.

Об этом 7 ноября рассказали в УФССП.

В отношении родных брата и сестры вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора – по 5 тысяч рублей с каждого. Также их привлекли к административной ответственности и штрафовали еще на 6 тысяч.

Меры подействовали, и должники убрали стихийную свалку.

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