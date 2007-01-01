Шапша вручил российский паспорт чеху Яну Йираско

Этот садовод и сидродел с 2006 года живет в Калужской области.

Теперь Йираско стал гражданином РФ, сообщил 7 ноября Владислав Шапша.

Изначально он работал на автозаводе в Калуге, но потом женился и перебрался в Мещовский район. В 2018 году он открыл единственное в стране производство органического яблочного сидра.

Также Ян Йираско развивает туристический проект в деревне Торкотино.

Губернатор подчеркнул, что нашему региону нужны такие высококвалифицированные специалисты, и пригласил других европейцев.