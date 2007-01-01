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Общество

Шапша вручил российский паспорт чеху Яну Йираско

Этот садовод и сидродел с 2006 года живет в Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:51 сегодня
0 758
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Теперь Йираско стал гражданином РФ, сообщил 7 ноября Владислав Шапша. 

Изначально он работал на автозаводе в Калуге, но потом женился и перебрался в Мещовский район. В 2018 году он открыл единственное в стране производство органического яблочного сидра.

Также Ян Йираско развивает туристический проект в деревне Торкотино.

Губернатор подчеркнул, что нашему региону нужны такие высококвалифицированные специалисты, и пригласил других европейцев.

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