В одной из деревень Калуги рассмотрят возможность ремонта дороги в следующем году
Речь идет о деревне Яглово.
Жители этого населенного пункта обратились к городскому голове во время личного приема.
Об этом он сообщил в четверг, 7 ноября. Чиновник заявил, что найдено решение вопросов по нескольким направлениям.
- Рассмотрим возможность ремонта подъездной дороги в следующем году при наличии требуемых финансов. А пока нужно поддерживать дороги в проезжем состоянии грейдированием. Дал соответствующее поручение коллегам, - сказал Дмитрий Денисов.
Помимо этого, градоначальник сказал, что власти помогут подготовить документы для участия в конкурсе инициативных проектов, чтобы оснастить спортплощадку в деревне новым оборудованием.
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