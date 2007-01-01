В одной из деревень Калуги рассмотрят возможность ремонта дороги в следующем году

Речь идет о деревне Яглово.

Жители этого населенного пункта обратились к городскому голове во время личного приема.

Об этом он сообщил в четверг, 7 ноября. Чиновник заявил, что найдено решение вопросов по нескольким направлениям.

- Рассмотрим возможность ремонта подъездной дороги в следующем году при наличии требуемых финансов. А пока нужно поддерживать дороги в проезжем состоянии грейдированием. Дал соответствующее поручение коллегам, - сказал Дмитрий Денисов.

Помимо этого, градоначальник сказал, что власти помогут подготовить документы для участия в конкурсе инициативных проектов, чтобы оснастить спортплощадку в деревне новым оборудованием.