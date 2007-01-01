Шесть калужских школьников поучаствовали в симпозиуме «Создавая будущее»

Там обсуждались темы влияния молодежи на будущее науки и современные ИТ-технологии, сообщила 6 ноября заместитель губернатора Татьяна Леонова.

Школьники составили комплекс мероприятий, призванных стимулировать интерес к науке во всем обществе.

По словам Леоновой, с каждым ребенком нужно работать индивидуально, чтобы выявить и развить его способности.

В правительстве также напомнили, что в рамках популяризации и развития науки в стране проводятся мероприятия 18 инициатив и проектов.