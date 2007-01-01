Шесть калужских школьников поучаствовали в симпозиуме «Создавая будущее»
Там обсуждались темы влияния молодежи на будущее науки и современные ИТ-технологии, сообщила 6 ноября заместитель губернатора Татьяна Леонова.
Школьники составили комплекс мероприятий, призванных стимулировать интерес к науке во всем обществе.
По словам Леоновой, с каждым ребенком нужно работать индивидуально, чтобы выявить и развить его способности.
В правительстве также напомнили, что в рамках популяризации и развития науки в стране проводятся мероприятия 18 инициатив и проектов.
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