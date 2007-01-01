В Обнинске мужчина требовал восстановления на работе и обматерил судью

Суд удовлетворил его желание по-своему.

В среду, 6 ноября, 38-летнего мужчину из Татарстана осудили за оскорбление суда, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

Он подал иск в суд Обнинска на своего работодателя, у которого требовал восстановления на работе.

В ходе рассмотрения иска, страсти в зале суда накалились настолько, что судья потребовала истца удалиться из зала, на что тот обиделся и ответил ей матом.

Такое опрометчивое словоблудие привело к тому, что истец переместился из зала гражданского суда в уголовный.

А тот по итогам рассмотрения дела, назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

В чем нельзя не увидеть некоторую иронию. Все-таки мужчина изначально требовал восстановления его на работе, что, в итоге, и получил.

Правда, работку суд ему подкинул немного не такую, которую он хотел изначально, но тут уж сам виноват. Надо было поаккуратнее с формулировками.