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Жителей Калужской области спросили о том, хватает ли им зарплаты

Исследование удовлетворенности населения заработной платой провел сервис HeadHunter.
Анастасия Каторгина
14:49 сегодня
0 820
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40% опрошенных калужан и других жителей ЦФО рассказали, что их зарплата не покрывает основные нужды. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 13 процентных пунктов.

Еще 40% заявили, что им с трудом хватает денег даже на необходимый для жизни минимум.

Лишь 20% могут полностью закрывать потребности на свою заработную плату, что на 12 процентных пунктов меньше, чем три года назад.

Чаще всего на недостаток денег жалуются сотрудники розничной торговли (58%), рабочий персонал (49%), представители сферы безопасности (46%), юристы (45%), а также менеджеры по продажам, работники искусства и медиа, представители транспортной сферы (по 43%).

Реже всего на тотальную нехватку зарплаты жалуются строители (20%).

Причем женщины чаще мужчин жалуются, что им не хватает денег, чтобы покрыть базовые расходы, 41% против 32%.

По причине нехватки денег 76% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий, 75% — от покупки новой одежды и обуви, 67% — от интересного досуга, 39% экономят на медицине и лекарствах, 27% — на тратах на образование.

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Лента комментариев
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