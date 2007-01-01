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На Московской прошел «день двора»

В минувшую субботу неравнодушные калужане стали участниками экологической акции по уборке территории на улице Московской.
14:55 сегодня
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Организатором акции выступила компания-застройщик – Объединенная домостроительная корпорация и эко-активисты проекта "Мы разделяем". Участниками субботника стали экологи и неравнодушные калужане.

«Наша акция посвящена сохранению достояния региона. Все калужане знают это место как красивый природный ландшафт, лес и ручей. Мы заметили признаки свалок мусора и хотим не только сберечь, но и приумножить эту красоту», - отметил руководитель департамента развития ООО «ОДСК» Кирилл Ерихов.

Участникам удалось навести порядок на территории, примыкающей к границе будущего жилого комплекса на улице Московской, верхнюю часть оврага.

Следующий этап - уборка нижнего яруса оврага, где протекает ручей-приток реки Терепец и где больше скопления твердых отходов.  А уже весной запланирована совместная высадка деревьев. 

По словам соорганизатора акции эколога, члена РЭО Екатерины Николаевой, овражная зона пользуется популярностью у жителей как импровизированная зона отдыха.

«К большому сожалению эта территория больше похожа на мусорный полигон, а не на живописный овраг с ручьем. Но наша задача именно в этом и заключается – освободить овражную зону от отходов. За один раз с этим объемом, конечно, нам не справится, но цикл мероприятий поможет преобразить территорию. Я рада, что в Калуге появился застройщик, который поддерживает такие инициативы», - отметила Екатерина Николаева.

Собранные отходы разделялись сразу по мере сбора на полезные фракции и так называемый треш - отходы не подлежащие переработке. Полезные фракции  (стекло, пластик Пэт, крышечки и алюминий) после акции были увезены Екатериной в компании-заготовители вторичного сырья.

В этом месяце ОДСК организует вторую акцию. Информация о дате и времени будет опубликована в официальном сообществе в Вконтакте.

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