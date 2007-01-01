В Калужской области вируса Коксаки нет, сообщает Роспотребнадзор

После праздников в различных СМИ активно муссируется тема вируса Коксаки, который из Турции распространяется по регионам России.

А во вторник, 6 ноября, «Известия» опубликовали материал, в котором сообщили, что жители минимум девяти регионов России жалуются на симптомы этого заболевания, а в их числе присутствует и Калужская область.

Однако в Управлении Роспотребнадзора по Калужской области сообщили, что им об этом ничего неизвестно.

- Пока у нас нет никаких экстренных извещений по этому поводу. Никаких вспышек точно нет, - цитирует представительницу ведомства РИА «Новости».

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что им неизвестно даже о единичных случаях заболевания.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусам. Его симптомы схожи с ОРВИ, но помимо повышенной температуры, возможны сыпь, рвота. При этом в большинстве случаев инфекция переносится легко и госпитализация не требуется. Однако в некоторых случаях вирус может вызвать тяжелые осложнения.