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Общество

Губернатор рассказал о программе долговременного ухода за пожилыми людьми в Калужской области

Наш регион участвует в пилотном проекте уже два года, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
0 764
Фото: правительство Калужской области.
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За этот период уход обеспечен 567 жителям, 410 получили средства реабилитации напрокат.

Так, в Боровском и Ферзиковском районах внедряется система долговременного ухода в рамках национального проекта «Демография». Из федерального бюджета выделено 196,5 миллиона рублей.

В комплекс входит около 50 видов соцуслуг.

Кроме того, в «Школах ухода» прошли обучение 586 человек. 

По словам губернатора, к 2030 году в нашем регионе в систему долговременного ухода планируется включить около 2000 человек.

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Лента комментариев
mrTJohn

То ли ещё будет. Ведь нас из каждого утюга учат защищать традиционные семейные ценности именно так.

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Bungee

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Alexandr Seva

Аэропорт убыточен на полбюджета калужской области. А именно больше чем на 1 миллиард рублей в 2023 году. А субсидии то на погашение убытков, ЗП сотрудникам (не хилые кстати), содержание отставных людей из адм. и министерств и их жен и т.д. Калуга тратит очень большие деньги на это. Для простого смертного там нет места. Аэропорт работает криво, рейсы хрен пойми куда. Я поэтому и спрашиваю какова его смысловая нагрузка если дядя Толя ушел? Аэропорт строился под него, чтобы рейтинг губернаторов был у него высокий для прохода в СФ РФ.

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Alexandr Seva

Именно из за этого.

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Н.Влюбчивый

Куда смотрит прокуратура, за такие преступления нужно уголовные дела заводить на калужских бездельников.

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Булкин

После праздников и не такое бывает)))

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Василёк

ну да, можно понять. Рассориться с калугой - это не просто страх, а целый ночной кошмар.

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18:13 05.11
2 2316
VGA

На самом деле к 2030 году, но журналистам КП40...

...
Общество
Калужская область планирует ввести в оборот 200 тысяч гектаров сельхозземли
17:55 05.11
4 1696
elisei

Сейчас как всегда белый дом,и парковку,всю территорию вылижут до блеска,а потом остатки от снега дождем смоет,и они посыпят песком😁,и скажут мы почистили город

...
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17:08 05.11
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