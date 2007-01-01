Губернатор рассказал о программе долговременного ухода за пожилыми людьми в Калужской области

Наш регион участвует в пилотном проекте уже два года, сообщил губернатор Владислав Шапша.

За этот период уход обеспечен 567 жителям, 410 получили средства реабилитации напрокат.

Так, в Боровском и Ферзиковском районах внедряется система долговременного ухода в рамках национального проекта «Демография». Из федерального бюджета выделено 196,5 миллиона рублей.

В комплекс входит около 50 видов соцуслуг.

Кроме того, в «Школах ухода» прошли обучение 586 человек.

По словам губернатора, к 2030 году в нашем регионе в систему долговременного ухода планируется включить около 2000 человек.