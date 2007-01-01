Калужан зовут на бесплатные экскурсии в национальном центре «Россия»

Они будут проходить с 7 ноября, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Экскурсии будут начинаться каждые 15 минут в «Библиотеке будущего». Там гостей познакомят, в частности, с творчеством фантастов Жюля Верна и Кира Булычева, которые вдохновляли ученых и изобретателей.

В Зале изображений покажут истории превращения фантастических идей в реальность.

В галерее показаны работы современных авторов из России, Китая, Индии, Ирана, Бразилии и Эфиопии.