В Калужской области суд отказался восстанавливать гражданство наркоторговке

Женщина пыталась апеллировать к своему советскому прошлому, но не получилось.

Во вторник, 5 ноября, пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о завершении рассмотрения иска теперь уже бывшей гражданки России к УМВД по Калужской области.

Женщина родилась еще в СССР на территории Украины и только в 1996 году переехала в Россию и получила гражданство. Т.е., по мнению полиции, попадает под действие закона, согласно которому ее можно лишить гражданства, в случае совершения ряда преступлений. В их список входят и те, что связаны с наркотиками.

Именно за их контрабанду женщину осудили, и полиция после того, как решение суда вступило в силу, лишило ее гражданства России.

Однако та не согласилась с этим и подала в суд административный иск с просьбой вернуть ей российский паспорт.

В качестве доводов в свою пользу назвала тот факт, что ее муж является гражданином РФ, а сама она никогда не имела никакого другого гражданства, кроме как СССР и России.

Но суд посчитал, что полицейские все сделали по закону и оснований возвращать гражданство женщине нет. В связи с чем в иске отказал.

Это решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.