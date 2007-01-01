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Новость дня Общество

В Калужской области суд отказался восстанавливать гражданство наркоторговке

Женщина пыталась апеллировать к своему советскому прошлому, но не получилось.
07:57 сегодня
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Во вторник, 5 ноября, пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о завершении рассмотрения иска теперь уже бывшей гражданки России к УМВД по Калужской области.

Женщина родилась еще в СССР на территории Украины и только в 1996 году переехала в Россию и получила гражданство. Т.е., по мнению полиции, попадает под действие закона, согласно которому ее можно лишить гражданства, в случае совершения ряда преступлений. В их список входят и те, что связаны с наркотиками.

Именно за их контрабанду женщину осудили, и полиция после того, как решение суда вступило в силу, лишило ее гражданства России.

Однако та не согласилась с этим и подала в суд административный иск с просьбой вернуть ей российский паспорт.

В качестве доводов в свою пользу назвала тот факт, что ее муж является гражданином РФ, а сама она никогда не имела никакого другого гражданства, кроме как СССР и России.

Но суд посчитал, что полицейские все сделали по закону и оснований возвращать гражданство женщине нет. В связи с чем в иске отказал.

Это решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Лента комментариев
Василёк

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Shurez

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mik27

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mik27

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best85

Ну да,в пустыне живём (( А других проблем нет? Детям на лечение по 200 рублей собираем.

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09:17 05.11
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ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

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ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
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VGA

Капали траншею

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17:23 04.11
4 5436
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
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14:34 04.11
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