Потепление и дождь придут в Калугу

В среду, 6 ноября, в городе ожидается начало потепления. Но сегодня оно будет совсем небольшим. Температура воздуха прогреется до +3 градусов.

Вместе с теплом в Калугу придут дожди, правда, небольшие. А вот влажность ожидается большая – более 90 процентов, так что, даже несмотря на теплый южный ветер, будет казаться, что на улице минус.

При этом, чем ближе к ночи, тем теплее будет становиться. К полуночи столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а в четверг станет ещё теплее.

Такая тенденция сохранится до конца недели, но об этом – позже.