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Потепление и дождь придут в Калугу

05:30 сегодня
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В среду, 6 ноября, в городе ожидается начало потепления. Но сегодня оно будет совсем небольшим. Температура воздуха прогреется до +3 градусов.

Вместе с теплом в Калугу придут дожди, правда, небольшие. А вот влажность ожидается большая – более 90 процентов, так что, даже несмотря на теплый южный ветер, будет казаться, что на улице минус.

При этом, чем ближе к ночи, тем теплее будет становиться. К полуночи столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а в четверг станет ещё теплее.

Такая тенденция сохранится до конца недели, но об этом – позже.

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Лента комментариев
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best85

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ajax

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и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

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