Обнинск прощается с погибшим участником СВО

Во вторник, 5 ноября, городская администрация сообщила о гибели жителя наукограда, который до спецоперации работал водителем в «Водоканале».

Сержант Юрий Поляков погиб 13 сентября 2024 года при выполнении специальных задач на территории Украины. Он родился 10 августа 1971 года в городе Дятьково Брянской области. Там же закончил школу.

В 1989 году ушел служить в пограничные войска, где был водителем. По окончании службы по этой же специальности пришел работать в «Водоканал».

В зоне СВО служил по контракту во взводе обеспечения танкового батальона.

Администрация и Городское собрание Обнинска принесли глубокие соболезнования родным и близким Юрия Полякова.