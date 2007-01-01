Калужская область планирует ввести в оборот 200 тысяч гектаров сельхозземли

Правительство Калужской области заявило о планах ввести в оборот не менее 200 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли к 2023 году.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ефремов, добавив, что к концу 2024 года около 62,6% сельхозугодий области будут качественно использованы.

Большинство неиспользуемых участков, около 60%, являются частной собственностью и находятся в долевом владении фермеров. Земельный налог для этих владельцев увеличен до 1,5% от кадастровой стоимости вместо стандартных 0,3%.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил о ключевой роли сельского хозяйства в экономике страны, особенно в свете планов увеличения производства и экспорта продукции отрасли.

Шапша поручил профильным ведомствам усилить работу по введению неиспользуемых участков в оборот и подчеркнул важность этой работы, чтобы выполнять задачи, поставленные Президентом России.