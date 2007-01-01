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Главная Новости Общество Калужане полностью собрали деньги на реабилитацию Маши Жигачевой
Общество

Калужане полностью собрали деньги на реабилитацию Маши Жигачевой

Как сообщила в пятницу, 1 ноября ее мама Любовь, собранная сумма даже превысила необходимые 835 800 рублей
Михаил Тырин
13:53 сегодня
0 474
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Напомним, что в прошлом году девочка пережила сложную операцию по удалению опухоли головного мозга.

Последствия операции были тяжелыми – Маша перестала ходить, правая сторона тела стала работать хуже.

Она также прошла лучевую терапию и восемь циклов химиотерапии в Санкт-Петербурге. Летом этого года начался период восстановления. Но для полноценной реабилитации в специализированном центре потребовалась крупная сумма, которой семья не обладала.

Начался сбор средств, в котором приняли участие и наши читатели. И вот хорошая новость: деньги собраны.

- Мы сделали невозможное за ДВА ДНЯ, написала Любовь Жигачева у себя на страничке. - Благодарю сердечно за такое чудо.

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Лента комментариев
best85

Ну да,в пустыне живём (( А других проблем нет? Детям на лечение по 200 рублей собираем.

...
Праздники
Для Калуги закупили 20 новогодних елок за 6,1 миллиона рублей
09:17 сегодня
2 2236
ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

...
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Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба
21:59 04.11
1 1360
ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
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21:13 04.11
4 4910
VGA

Капали траншею

...
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Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
17:23 04.11
4 4910
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
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Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 04.11
1 2986
Василёк

почему же почему ? по традиции ! Есть ли хоть какой-то прожект в городе, который не затянулся ? Какие-то сказки про белого бычка рассказывают. Как-будто проект разрабатывали специалисты из владивостока, разглядывая здание по снимкам со спутника. А потом еще наверняка окажется что там какая-нибудь труба под домом проходит начтённая и поэтому неожиданно на фасаде появятся трещины. Да ? Странновато выглядит, почему решили вспомнить именно про этот прожект. Меня лично, например он особо не интересует. А вот про теннисные корты напротив, которые шапша обещал восстановить - я бы с интересом почитал, как там дела обстоят.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
12:11 04.11
4 4910
ILR

Шёл третий год - всё по плану...😲

...
Статьи, аналитика, репортажи
Аудит бомбоубежищ начался в Калужской области
11:37 04.11
1 4392
VGA

Почему затянулась? Это калужская традиция...

...
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Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
11:29 04.11
4 4910
v1v2v3

Лучше напишите откуда взялся этот Ташир и на какие деньги начал свою деятельность..у этих организаций нет таких данных?

...
Криминал
ТЦ «Ташир-Пассаж» в Калуге ограбили ради бывшей дамы организатора налета
08:38 04.11
2 4326
v1v2v3

ничего не откроют все видят их работу замена труб убили половину дворов грязь ничего не сделано толком выпилили половину деревьев убили все к чему прикасаются...может правда Бастрыкину написать куда они деньги девают?

...
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Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
08:34 04.11
29 15129
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