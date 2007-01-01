Калужане полностью собрали деньги на реабилитацию Маши Жигачевой

Как сообщила в пятницу, 1 ноября ее мама Любовь, собранная сумма даже превысила необходимые 835 800 рублей

Напомним, что в прошлом году девочка пережила сложную операцию по удалению опухоли головного мозга.

Последствия операции были тяжелыми – Маша перестала ходить, правая сторона тела стала работать хуже.

Она также прошла лучевую терапию и восемь циклов химиотерапии в Санкт-Петербурге. Летом этого года начался период восстановления. Но для полноценной реабилитации в специализированном центре потребовалась крупная сумма, которой семья не обладала.

Начался сбор средств, в котором приняли участие и наши читатели. И вот хорошая новость: деньги собраны.

- Мы сделали невозможное за ДВА ДНЯ, написала Любовь Жигачева у себя на страничке. - Благодарю сердечно за такое чудо.