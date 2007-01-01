Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник, 5 ноября, на заседании регионального правительства выразил недовольство работой Городской управы Калуги.

Речь шла об очистке тротуаров и дорог от наледи. Глава региона отметил, что их усилия не соответствуют минимальным стандартам. Несмотря на мягкие формулировки, это первый серьезный упрек перед началом зимнего сезона.

Шапша подчеркнул необходимость организации качественной расчистки тротуаров, особенно в условиях снегопадов, и призвал чиновников Горуправы активизироваться в этом направлении.

- Необходимо, чтобы техника, которую мы дали вам возможность приобрести, не простаивала, постоянно находилась на улицах, - отметил Владислав Шапша.

После неудачной в плане очистки тротуаров прошлой зимы, областью были выделены дополнительные средства для закупки дорожной техники. В сентябре было сообщено о приобретении 10 единиц техники.

К сожалению, первые морозы выявили недостаточную готовность горхозяйства: жители начали активно оставлять жалобы в соцсетях из-за обледенелых тротуаров, кроме этого, лед на дорогах привел к многочисленным авариям и пробкам.