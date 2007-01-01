На время ярмарки дорогу вдоль сквера Ленина в Калуге опять закроют

По улице Кропоткина нельзя будет проехать с вечера 7 ноября.

Во вторник, 5 ноября, городская управа Калуги сообщила о проведении традиционной ярмарки на сквере Ленина. Она стартует в пятницу 8 ноября и закончится вечером 9 ноября.

По традиции для движения закроют улицу Кропоткина на участке вдоль сквера. Проехать там нельзя будет уже с 22.00 четверга, 7 ноября.

Откроется движение по окончании ярмарки – после 20:00 субботы, 9 ноября.