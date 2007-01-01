Калужане оставили около сотни отзывов о строительстве на нацпроектах с помощью QR-кодов

Во вторник, 5 ноября пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщила, что местные жители обращают внимание на недостатки на строительных и благоустраиваемых объектах, используя QR-коды.

За 2024 год они оставили 189 отзывов на объектах, оборудованных баннерами с QR-кодами.

Эти коды позволяют населению оценивать качество выполняемых работ в рамках нацпроектов. Все замечания поступают в Региональный проектный офис и далее передаются соответствующим ведомствам.

Основные проблемы зафиксированы в сферах образования, здравоохранения и благоустройства.

К примеру, один из отзывов касался организации гардероба и установки кулера в детской больнице. Как сообщают представители медучреждения, гардеробы теперь располагаются в приемном отделении, стационаре и консультативно-диагностическом центре, кулер также был установлен.