В Калуге за месяц родилось 344 малыша

Загс опубликовал данные за октябрь.

Во вторник, 5 ноября Управление ЗАГС Калуги подвело итоги рождаемости в предыдущем месяце.

Всего за это время в областном центре появились на свет 344 маленьких калужанина. Из них мальчиков 159, а остальные девочки.

Три калужанки родили тройню. При этом первенцев всего 129, а остальные пополнили семьи, где уже были дети. При этом в 37-ми из них малышей уже трое или больше.