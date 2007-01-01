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В Калуге появилась новая валюта - гигабайты: можно оплачивать походы в кафе, такси и даже топливо

11:14 сегодня
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Что это такое - «новая валюта»

Не секрет, что каждый человек ищет для себя какие-то выгодные предложения и бонусы. Компании предлагают различные программы лояльности, чтобы удержать клиентов. Однако не все так хороши, как это описано на словах, а подчас, чтобы воспользоваться каким-то бонусом, нужно совершить покупку на космические суммы.

В этом плане нужно отдать должное компании T2, ранее Tele2. После смены названия оператор остался верен себе и продолжает радовать своих (и не только своих) клиентов новыми возможностями и предложениями.

«Уже 3 года абоненты Т2 могут менять оставшиеся минуты на скидки, билеты в кино, кофе и другие полезные сервисы, – рассказывает Роман Солонин, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Т2. – С момента запуска этой программы пользователи успели обменять 7 миллиардов минут. И вот теперь новая фича – в качестве альтернативной валюты в различных сервисах можно использовать не только минуты, но и гигабайты».

Кто и как может воспользоваться предложением

Давайте посмотрим, как это работает на практике и как можно получить максимальную выгоду.

Наверняка у каждого бывали ситуации: оплаченный трафик интернета не расходовался за месяц полностью — пользовались стационарным Wi-Fi, или попросту не смотрели так много видео, как раньше. Да, ситуации бывают разные. Но теперь на эти сэкономленные гигабайты можно купить, например, капучино. За ваши 10 Гб вы получите кофе всего за 1 рубль. 

«Одно из преимуществ такой программы — это то, что для получения бонусов не обязательно быть абонентом Т2. Главное, иметь активную подписку MiXX. Кстати, ее можно тоже собрать на свой вкус и по потребностям», - отмечает Роман Солонин.

По новой опции обмена гигабайтов можно получить порядка 25 интересных положений. Хотите — завтраки, хотите - интернет в путешествиях за границу. В качестве примера кофе и завтраки во «Вкусно и точка», поездки на такси в «Яндекс Go» или топливо в приложении «Турбо». Можно обменять оставшиеся гигабайты и минуты и на другие полезные онлайн-сервисы.

Где и как найти все спецпредложения и конвертировать свои остатки

Сделать это можно в приложении «Мой t2». Нужно долистать до раздела «Управление Гб и минутами». А затем выбрать, что конкретно хотите обменять — гигабайты или минуты. В перечне предложений выбираете то, что вам нужно, и если остатков хватает для обмена, то нажимаете кнопку «обменять».

После чего вам придет промокод, который впоследствии нужно будет активировать. Его можно найти как в SMS, так и в личном кабинете. Для этого перейдите в профиль и выберите «Промокоды», а затем нажмите «Активировать». Чтобы воспользоваться скидкой, примените полученный код у партнера. Обратите внимание, что промокоды имеют ограниченный срок действия.

После смены названия Т2 сохранил все лучшее, что было, и продолжает пропагандировать жизнь по другим правилам. И, как показывает практика, это определенно нравится пользователям.

Реклама. 18+. Информация на момент публикации. ООО «Т2 Мобайл». erid: 2VfnxyUydrg
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